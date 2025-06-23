فيما أكد مصدر أمني عراقي دخول قاعدة «عين ⁧‫الأسد‬⁩» الجوية غربي ⁧‫العراق‬⁩ حالة الإنذار بسبب التهديدات باستهدافها، أعلنت 4 دول عربية، مساء اليوم (الإثنين)، إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية.وذكرت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء مملكة البحرين، مبينة أن الجهات المختصة تتابع التطورات على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.وشدّدت على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على السلامة، فيما قالت الداخلية البحرينية إنه «تم إطلاق صافرة الإنذار.. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن»، مضيفة: «في ضوء التطورات الأخيرة بالموقف الأمني الإقليمي، نهيب بالمواطنين والمقيمين أن يكون إشغال الطرق الرئيسية عند الضرورة، حفاظاً على السلامة العامة، من أجل إفساح المجال لاستخدام الطرق من قبل الأجهزة المعنية».وأعلنت الكويت والعراق أيضاً إغلاق مجاليهما الجويين مؤقتاً حتى إشعار آخر، كما أعلنت قطر إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، قبل ساعة من العدوان الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية.من جهة أخرى، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني التزامه بالحفاظ على العلاقات التاريخية والحميمة مع قطر، موضحاً أن القوات المسلحة استخدمت عدد القنابل نفسه الذي استخدمته أمريكا في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.واعتبر المجلس أن قاعدة العديد الأمريكية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية في قطر، مشيراً إلى أن قصف القاعدة الأمريكية لا يشكل أي تهديد لجارته قطر.