أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، مساء اليوم، إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتاً كإجراء احترازي حرصاً على أمن وسلامة الدولة، ونظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة في عدد من الدول المجاورة التي شملت إغلاق مطاراتها والمجال الجوي.

وقالت في بيان: «تؤكد الجهات المعنية أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في ظل المستجدات الإقليمية»، مشيرةً إلى «التنسيق بشكل دائم مع الجهات المختصة محلياً ودولياً، لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات».

ودعت جميع المسافرين وشركات الطيران إلى متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول، والتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ هذا القرار لما فيه المصلحة العامة.