دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد الأراضي القطرية، مؤكداً أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، ومساساً مباشراً بأمن دول المجلس كافة.وجدد البديوي التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفاً واحداً مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، مشدداً بالقول «في الوقت الذي تقوم قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة، تفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على قطر الذي يعتبر خرقاً لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية».ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة، والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، حفاظاً على أمن المنطقة وسلام شعوبها.وأطلقت إيران اليوم (الإثنين) صواريخ على قواعد أمريكية في قطر والعراق، رداً على استهداف أمريكا مواقع نووية إيرانية. وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، بدأت طهران عملية «بشائر الفتح» ضد القواعد الأمريكية في قطر والعراق.وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران استهدفت قواعد في قطر بـ6 صواريخ، ووصف الحرس الثوري الهجوم بأنه انتقامي.ونشرت وكالات أنباء إيرانية، مقطع فيديو أظهر لحظة إطلاق الصواريخ على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، فيما قال الحرس الثوري الإيراني في بيان بشأن العملية: «عقب الاستهداف العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وانتهاكه الصريح للقانون الدولي، وبناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبتوجيه من مقر خاتم الأنبياء المركزي، نفّذ الحرس الثوري عملية «بشائر الفتح»، مستهدفاً قاعدة العديد في قطر، باستخدام صواريخ مدمرة وقوية».وأضاف: «تُعد هذه القاعدة مقر القيادة المركزية للقوات الجوية، وأكبر الأصول الإستراتيجية للجيش الأمريكي في منطقة غرب آسيا».