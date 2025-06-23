أطلقت وزارة الداخلية السورية اليوم (الإثنين) عملية أمنية دقيقة لتعقب واستهداف أوكار لتنظيم «داعش» الإرهابي في دمشق وريفها، خصوصاً الأوكار التي نفذت الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق. وبحسب المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، نفذت العملية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.وأوضح البابا أن العملية استهدفت أوكار تنظيم داعش الإرهابي في دمشق وريفها. ومن تلك الأهداف «وكر العصابة التي اعتدت على كنيسة مار إلياس أمس»، مبيناً أن الوحدات الأمنية كثفت جهودها منذ وقوع الهجوم، وجمعت المعلومات وحلّلت الأدلة ضمن غرفة عمليات مشتركة مع الاستخبارات العامة.وأكد وزير الداخلية السورية أنس خطاب أن العملية نفذتها وحدات أمنية بشكل دقيق في حرستا وكفربطنا، واستهدفت مواقع لخلايا إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، معلناً القبض على زعيم الخلية و5 عناصر، إضافة إلى قتل اثنين، أحدهما كان المتورط الرئيسي في تسهيل دخول الانتحاري إلى كنيسة مار إلياس، والآخر كان يجهز أيضاً لتنفيذ عمل إرهابي في أحد أحياء دمشق.وأشار إلى أنه خلال المداهمات صادرت القوات كميات من الأسلحة والذخائر، وسترات ناسفة، وألغاماً، كما عُثر على دراجة نارية مفخخة كانت معدة للتفجير، موضحاً أن «الأعمال الإرهابية الجبانة لن تزيدنا إلا إصراراً على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن البلاد».وتوعد وزير الداخلية السوري الإرهابيين برد حازم ومستمر ضد أوكار الإرهاب.وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا هذا الهجوم الإرهابي إلى 27 قتيلاً، إضافة إلى عشرات المصابين.