أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم (الإثنين)، إغلاق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً وذلك في إطار حرص البلاد على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء القطرية (قنا): إن الجهات المختصة أعلنت إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، مبينة أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

وجدّدت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.