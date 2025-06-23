في أول تعليق على الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، الليلة الماضية، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الإثنين)، بأن ينال كل من شارك وخطط للهجوم جزاءهم العادل. ودعا الشرع السوريين إلى التكاتف والوحدة، في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار سورية.وقال الرئيس السوري: «نقف اليوم جميعاً صفاً واحداً، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله، ونعاهد المكلومين بأننا سنواصل الليل بالنهار، مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل».وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نورالدين البابا أفاد في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، بأن التقييمات الأولية تشير إلى أن هجوم كنيسة مار إلياس في دمشق نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي. وأكد أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية لجمع المعلومات وإجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة وكشف المنفذين.وتقع كنيسة مار إلياس الى جانب عدد من الكنائس في حي دويلعة، الذي يعتبر أغلب سكانه من أتباع الديانة المسيحية.وارتفعت حصيلة القتلى إلى 22 شخصاً على الأقل، فيما بلغ عدد المصابين نحو 52 شخصاً. وكانت حصيلة أولية للدفاع المدني السوري أعلنت مقتل أكثر من 15 شخصاً.وذكرت وزارة الداخلية السورية، أن انتحاريّاً من تنظيم داعش الإرهابي دخل كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، وأطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.واتهم مصدر أمني في دمشق في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، عناصر وفلول النظام السابق بأنهم يقفون خلف تفجير الكنيسة.