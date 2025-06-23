فيما دخلت الحرب يومها الحادي عشر، شنت إيران اليوم (الإثنين) هجوماً صاروخياً جديداً على عدة مناطق ومواقع في إسرائيل، ما أدى إلى إرباك منظومتها الدفاعية.وأفادت مصادر عبرية بأن 5 دفعات من الصواريخ الإيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل، في حين قدرت مصادر أخرى العدد بنحو 15 صاروخاً على 4 دفعات. وأعلنت سقوط صواريخ في أسدود، وفي شمال إسرائيل وجنوب القدس.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شركة الكهرباء الإسرائيلية تأكيدها حدوث انقطاعات في الإمدادات في الجنوب إثر أضرار قرب منشأة للبنية التحتية الاستراتيجية.وأكدت أن طائرة إسرائيلية اضطرت إلى تغيير مسارها قبل الهبوط في مطار بن غوريون نتيجة إطلاق الصواريخ.بالمقابل، شنت الطائرات هجمات على 6 مطارات فى غرب وشرق ووسط إيران.ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر عسكرية قولها: إن الهجمات ألحقت أضراراً بالممرات ومخابئ حصينة تحت الأرض، وطائرة تزود بالوقود، وطائرات مقاتلة من بينها مقاتلات من طرار (إف-14، وإف -5، وإيه إتش-1)، التابعة للنظام الإيراني.ولفتت المصادر إلى أن شن هذه الهجمات يأتي لتعزيز الهيمنة على المجال الجوي الإيرانى، وقالت إن إيران كانت تعتزم استخدام الطائرة التي تمت إصابتها فى الهجمات في شن هجوم على إسرائيل. وأكدت شن ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه غرب إيران. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو يشن حالياً ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران. واعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط مسيرة بأجواء إيران قائلاً: «لا مخاوف من تسرب معلومات».من جهته، ذكر الإعلام الإيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 مسيرات غرب البلاد. ونقل أنباء عن مقتل 10 من عناصر الحرس الثوري في غارات إسرائيلية على منطقة يزد الإيرانية أمس.وكانت إيران أكدت إسقاط مسيرة إسرائيلية في سماء خرم آباد، بعد أن كانت تحدثت عن إسقاط مسيرة في محافظة «مركزي» التي تنتمي إليها مدينة «آراك» حيث يوجد المفاعل النووي. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق مدينة تبريز الإيرانية بعد وقوع غارات جوية في المنطقة.وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إسرائيل شنت ضربات جوية استهدفت موقع «بارشين» حيث يوجد مجمع عسكري كبير في جنوب شرق طهران.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن شنّ غارات على أهداف عسكرية في إيران، استهدفت بنى تحتية لتخزين وإطلاق صواريخ معدّة لضرب إسرائيل، إضافة إلى أقمار صناعية ومواقع رادارات عسكرية للإنذار المبكر وإنشاء صورة استخباراتية جوية في كرمنشاه وهمدان بغرب إيران.وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني وأخرى تُنتج محركات لصواريخ أرض أرض، في وقت شدّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن الهجمات ضد إيران ستستمر إلى حين تحقيق الأهداف المعلنة، وفق تعبيره.