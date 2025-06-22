كشف مسؤولون أمريكيون اليوم (الأحد) عن عدم تدمير الاستهداف الأمريكي لموقع فوردو النووي الإيراني تماماً لكنه ألحق أضراراً بالغة به، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، مؤكدين أن التقييم الأولي للجيش يفيد بأن الموقع النووي المحصن في فوردو تعرض لأضرار جسيمة جراء الاستهداف الأمريكي، لكنه لم يُدمر بالكامل.

وقال المسؤولون: يبدو أن إيران نقلت معدات -من بينها اليورانيوم- من الموقع قبل الهجوم، فيما قال مسؤول أمريكي رفيع إن الاستهداف لم يُدمر المنشأة المحصنة بالكامل، لكنه ألحق بها أضراراً بالغة وأخرجها فعلياً من الخدمة.

وأشار المسؤول إلى أن حتى 12 قنبلة خارقة للتحصينات لا تكفي لتدمير الموقع بالكامل، فيما قال رئيس لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي إنه تم تدمير مفاعل نطنز بالكامل.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول: إيران تجاوزت الخطوط الحمراء في ما يتعلق ببرنامجها النووي، وطلب منها الانخراط في المفاوضات، موضحاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية أمر مشروع.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية مستعدة للمساعدة في أي محادثات محتملة بين إيران والولايات المتحدة.

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن باب الدبلوماسية قد أُغلق نهائياً، مضيفاً: «دعوات عودة إيران إلى الدبلوماسية لا معنى لها الآن».

فيما أعلن مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي أن اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال موجوداً رغم الهجمات الأمريكية، في حين اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بضرب أكثر من 200 قطاع في طهران منذ بداية الهجوم.