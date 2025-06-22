جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي موقف اليمن الواضح من التصعيد الخطير في المنطقة، بما يخدم قضية الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الحوثي، مستعرضاً خلال ترؤسه اجتماع هيئة التشاور والمصلحة اليمنية، التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في البلاد، مؤكدا على الالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، منوهًا بجاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، في المضي قدما في معركة التحرير الشامل.

كما تطرق رئيس مجلس القيادة إلى النجاحات المهمة التي تحققت على الصعيد الأمني، بما في ذلك ضبط خلايا إرهابية على صلة بالحوثي، والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية في عدد من المحافظات المحررة.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية توحيد كافة الجهود، وتصفير الخلافات بين القوى الوطنية، لمواجهة التحديات الماثلة، وتشارك المسؤوليات في الاستجابة المثلى لأولويات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، مشيدًا بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية، والإنمائية والإنسانية، عاملا حاسما في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.