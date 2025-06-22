كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (الأحد)، إرسال إيران رسائل غير مباشرة إلى الولايات المتحدة بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية، رافضاً الإفصاح عما إذا كانت مواقع التخصيب النووي الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها القوات الأمريكية ليلاً قد دُمرت.واكتفى جيه دي فانس بالقول: إن قدرة إيران على صنع سلاح قد تراجعت بشكل كبير، مضيفاً في مقابلة مع قناة (إن بي سي) الأمريكية: «لسنا في حرب مع إيران، نحن في حرب مع برنامجها النووي».وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى للإطاحة بالقيادة الإيرانية، وهي نقطة مهمة في ظل سعي إدارة ترمب لتجنب الانضمام إلى جهد خارجي طويل الأمد لإحداث تغيير في إيران، مشدداً بالقول: «ما فعلناه هو أننا دمّرنا البرنامج النووي الإيراني، من دون تعريض حياة الطيارين الأمريكيين للخطر».ورفض فانس التعليق على حديث الرئيس الأمريكي حينما قال إن المنشآت الثلاث التي قُصفت قد دُمّرت تماماً، قائلاً: «لن أخوض في معلومات استخباراتية حساسة حول ما رأيناه على الأرض في إيران، لكننا رأينا الكثير، وأنا واثق تماماً من أننا أخرنا بشكل كبير تطويرهم لسلاح نووي، هذا هو هدف الهجوم».وأضاف فانس: «ما سيحدث بعد ذلك يعود للإيرانيين»، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ الرئيس للإجراء الذي اتخذه كان سيُعتبر تصرفاً غير مسؤول.ولفت إلى أن إيران لا تعمل بحسن نية في المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لتقليص برنامجها للتخصيب النووي، موضحاً أنه يتعاطف بالتأكيد مع الأمريكيين المنهكين بعد 25 عاماً من التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط، ونفهم القلق، ولكن الفرق هو أنه في ذلك الوقت، كان لدينا رؤساء أغبياء، والآن لدينا رئيس يعرف بالفعل كيفية تحقيق هدف الأمن القومي الأمريكي.