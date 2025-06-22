حذّر وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، اليوم (الأحد)، الحوثيين من تداعيات انخراطهم في أي تصعيد جديد من شأنه زيادة التوترات في المنطقة، والإضرار بمصالح الشعب، وأمنه القومي، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض أي محاولة لتوسيع دائرة التصعيد الجاري في المنطقة، الذي من شأنه مفاقمة الأزمات الإنسانية، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.وأكد وزير الخارجية اليمني في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، احترام اليمن لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.في الوقت ذاته، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم، التأكيد على موقف اليمن الواضح من التصعيد الخطير في المنطقة، بما يخدم قضية الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب.وجاء تحذير وزير الخارجية اليمني بعد ساعات من إعلان الحوثيين في بيان استعدادهم لبدء مهاجمة السفن الأمريكية في البحر الأحمر، مؤكدين وقوفهم مع إيران بشكل كامل.وقال متحدث الحوثيين يحيى سريع: «لا يمكن السكوت على أي هجوم أمريكي مُساند لإسرائيل ضد إيران»، زاعماً أن جماعته تُتابع وترصد كل التحركات في المنطقة، وستتخذ ما يلزم من إجراءات.فيما زعم رئيس المكتب السياسي الانقلابي مهدي المشاط في الساعات الأولى من الاستهداف الأمريكي للنووي الإيراني أن جماعته لديها كل الحق بتنفيذ مهاجمة السفن في البحر الأحمر.