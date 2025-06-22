وافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، لكنه أعلن أن القرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية في البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الأحد).وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، خلال مؤتمر صحفي من إسطنبول: «القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى»، معتبراً أن «كل الخيارات مطروحة» بشأن إمكانية إغلاق بلاده لمضيق هرمز.واعتبر أن أمريكا تجاوزت خطاً أحمر كبيراً جدّاً بمهاجمة المنشآت النووية. وقال عراقجي إنه يتم التحقق من مدى الأضرار في المنشآت النووية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى..ودعا وزير الخارجية الإيراني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الهجوم على المنشآت النووية، مشدداً على أن طهران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن أمنها ومصالحها وشعبها.وأفادت تقارير إيرانية أن البرلمان الإيراني يدرس انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، في أعقاب الضربات الأمريكية على منشآت نووية.وقالت عضو اللجنة الأمنية في البرلمان سارة فلاحي، إن الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز سيكون أيضاً على جدول الأعمال في جلسة خاصة للجنة البرلمانية.غير أنه لم يتم تحديد موعد محدد للإغلاق، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، بعد ساعات من قصف طائرات حربية أمريكية منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو ومواقع أصفهان ونطنز النووية.يذكر أن مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، يبلغ عرضه حوالى 55 كيلومتراً، طريق ملاحي رئيسي بالنسبة لصادرات النفط العالمية.