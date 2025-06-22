أظهرت صور أقمار صناعية وجود «نشاط غير معتاد» لشاحنات ومركبات قرب منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب الوقود.

وكشفت الصور نشاطاً وُصف بغير العادي لـ16 شاحنة كبيرة بالقرب من مدخل تحت الأرض لمنشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم قبل نحو يومين من الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، وفقاً لما أكده محلل في شركة الأقمار الصناعية «ماكسار» لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وفي اليوم التالي، أظهرت صور جديدة أن غالبية الشاحنات تحركت بنحو كيلومتر واحد إلى الشمال الغربي، مبتعدة عن المنشأة.

كما كشفت الصور وجود شاحنات وجرافات أخرى متمركزة قرب مدخل الموقع، بما في ذلك شاحنة واحدة كانت متوقفة مباشرة عند المدخل، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي كانت تجري قبيل الضربة.

وتعزز صور الأقمار الصناعية تصريحات المسؤولين الإيرانيين، إذ قالت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية الرسمية في أعقاب الهجوم الأمريكي، إن المواقع النووية التي أعلنت الولايات المتحدة قصفها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعاً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قال: «إيران أعلنت في وقت سابق أنها أخلت المواقع النووية الثلاثة (فوردو، ونطنز، وأصفهان) لئلا يتسبب استهدافها بالإشعاعات وتضر بالمواطنين».