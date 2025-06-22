كشف مصدر إيراني كبير أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة «فوردو» النووية نُقل إلى مكان غير معلن قبل الاستهداف الأمريكي، فيما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اجتماع طارئ غدا (الإثنين). ونقلت وسائل إعلام غربية عن المصدر قوله: «تم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى قبل الضربات الأمريكية».وقصفت الولايات المتحدة فجر اليوم (الأحد) 3 منشآت نووية في إيران، وأعلن الرئيس دونالد ترمب إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع النووي الأساسي في فوردو، مؤكداً أنه انتهى.من جانبها، أفصحت «واشنطن بوست» أن صور أقمار اصطناعية التقطت في 19 يونيو الجاري تظهر نشاطاً غير عادي للشاحنات والمركبات في منشأة فوردو.وحسب الصحيفة الأمريكية فإن صور اليوم التالي أظهرت تحرك معظم الشاحنات شمال غرب منشأة فوردو، وتمركز شاحنات أخرى قرب مدخل الموقع. وأفادت بأن صور الأقمار الاصطناعية تظهر 16 شاحنة على طول الطريق المؤدي إلى مجمع عسكري تحت الأرض.بدوره، اعتبر رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس جولرو على إكس، اليوم (الأحد)، أن لطهران الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة العاشرة منها، بعد الاستهداف الأمريكي لـ3 منشآت نووية إيرانية.وطالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة إلى مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي بتحقيق في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.