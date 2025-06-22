نشر البيت الأبيض مجموعة من الصور اللافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب من داخل «غرفة العمليات» خلال متابعته الضربة التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية.



في إحدى الصور، يظهر ترمب جالساً بثبات ووجهه جامد الملامح، يراقب مجريات المهمة. في أخرى، يقف بينما يتحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. الملفت في جميع اللقطات: ترمب يرتدي قبعته الحمراء الشهيرة بشعار حملته «اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً».

الصور التي التقطت داخل غرفة «JFK» في الطابق الأرضي من الجناح الغربي، تضمنت كبار مسؤولي الإدارة، نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، كبير موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

إحدى الصور تُظهر ترمب يجلس بجوار فانس، في لقطة اختير فيها الرئيس بعناية ليكون في بؤرة التركيز، فيما بدت الوجوه الأخرى كخلفية ضبابية، في تكرار لأسلوب بصري يستخدمه البيت الأبيض لإبراز الرئيس.

أما المشهد العام داخل الغرفة، فقد عكس أجواء طوارئ حقيقية: زجاجات مياه نصف ممتلئة، أقلام ملونة، ملفات استخباراتية أمام رئيس الأركان ومدير السي آي إيه. وفي إحدى الزوايا، يظهر مستشار الرئيس القانوني ديفيد وارينغتون، إضافة إلى نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكاڤينو.

وبينما جلس بعض الوزراء في تركيز عميق أمام الشاشات، التُقطت صور أخرى تُظهر حركة ونقاشات متسارعة داخل الغرفة، من بينها لقطة لكين وهو يشير بوضوح خلال حديثه، وهيغسيث يتبادل كلمات مع مسؤول آخر.

يُذكر أن غرفة العمليات شهدت تجديداً شاملاً بلغت تكلفته 50 مليون دولار في عام 2023، ما يجعلها مختلفة عن النسخة التي استخدمها ترمب خلال فترته الأولى في البيت الأبيض.