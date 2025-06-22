مع ارتفاع وتيرة التحذيرات من اتساع رقعة التوتر إلى أكثر من دولة، تأتي المواقف الرسمية اللبنانية لتؤكد التزاماً مجدداً بسياسة النأي بالنفس، والتمسك بالمصلحة الوطنية العليا كدرع في مواجهة عاصفة إقليمية تزداد شراسة.وفي هذا السياق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان، قيادة وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أنه دفع ثمناً باهظاً للحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة.وشدد عون على أن البلاد غير راغبة في دفع المزيد، ولا مصلحة وطنية في ذلك، خصوصاً أن كلفة هذه الحروب كانت وستبقى أكبر من قدرة لبنان على الاحتمال، داعياً إلى ضبط النفس وإطلاق مفاوضات بناءة لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة، وتفادي المزيد من القتل والدمار.من جهته، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنه «بمواجهة التصعيد الخطير في العمليات العسكرية، ومخاطر تداعياتها على المنطقة بأسرها، تزداد أهمية تمسكنا الصارم بالمصلحة الوطنية العليا»، مؤكداً أن هذا الوعي «هو سلاحنا الأمضى في هذه الظروف الدقيقة».وأجرى عون وسلام اتصالاً اليوم (الأحد) بحثا فيه التطورات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على لبنان، وجرى الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والتعاون لتغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على وحدة الصف الداخلي.ومع هذا التوجه الرسمي، تبدو مؤسسات الدولة في حالة استنفار دبلوماسي وأمني، لتفادي أي ارتدادات مباشرة على الداخل اللبناني، وسط تخوف شعبي من أن ينعكس الصراع الإقليمي المتصاعد على الوضع الهش في لبنان، سياسياً وأمنياً واقتصادياً.