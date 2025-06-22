فيما حذرت أطراف دولية من أن الشرق الأوسط بات على حافة تصعيد غير مسبوق قد يفضي إلى دوامة من الفوضى، تباينت ردود الفعل العالمية بعد الاستهداف الأمريكي لـ3 مواقع نووية إيرانية اليوم (الأحد) بين دعوات للتهدئة وتعبير عن القلق وتنديد بالهجمات.وأعربت قطر عن أسفها للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية، وشددت على ضرورة وقف العمليات العسكرية كافة، والعودة إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة. وحذرت وزارة الخارجية من أن التوتر الخطير الذي تشهده المنطقة حالياً سيقود إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي، آملة في هذا الوقت من الأطراف كافة التحلّي بالحكمة وضبط النفس وتجنّب التصعيد.ودان العراق الاستهداف الأمريكي، محذراً من أن التصعيد يشكّل تهديداً خطيراً للأمن والسلم في المنطقة، ويعرّض الاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة.وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إن العراق يؤكد أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار والدبلوماسية، وحذر من أن استمرار الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير ستكون له عواقب تتجاوز حدود أي دولة، وتمسّ استقرار المنطقة والعالم.واعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الولايات المتحدة اتخذت إجراء للحد من هذا التهديد، لافتاً إلى أن البرنامج النووي الإيراني «يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي»، حسب تعبيره.وأكد أن الوضع لا يزال مضطرباً والأولوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، داعياً إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الأزمة.ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى تفادي مزيد من التصعيد، وأعلنت أن كبار دبلوماسيي التكتل سيبحثون الوضع غداً (الاثنين).ودعت كالاس على منصة «إكس» كل الأطراف إلى التراجع خطوة إلى الوراء، والعودة الى طاولة المفاوضات وتفادي مزيد من التصعيد.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، ووصفها بأنها «تصعيد خطير في منطقة على حافة الهاوية».وقال في بيان: «في هذه اللحظة الحرجة، من الضروري تجنب دوامة الفوضى»، مؤكدا أنه «لا يوجد حل عسكري. السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام».من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاستهداف الأمريكي بأنه «شنيع»، محذراً من أنه سيترك تداعيات دائمة، وأكد أن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها.وأعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي أن الناتو يراقب الوضع عن كثب في أعقاب الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية.وأوضح المسؤول أن «الأمين العام يتلقى تقارير أمنية محدثة، ويجري مشاورات مع الحلفاء بشأن تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط».وأعربت سلطنة عُمان عن بالغ القلق والاستنكار إزاء التصعيد الناجم عن القصف الجوي المباشر الذي شنته الولايات المتحدة على مواقع في إيران.