أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطابه من البيت الأبيض، في أعقاب الهجوم الأمريكي على إيران، أن البرنامج النووي الإيراني انتهى، مبيناً ⁧أن الجيش الأمريكي نفذ «ضربات دقيقة وشاملة» على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية.

وقال ترمب: «كان هدفنا تدمير قدرة إيران على التخصيب النووي، ووقف التهديد النووي الذي تشكله الدولة الراعية للإرهاب رقم واحد في العالم».

وأضاف: «الليلة، أستطيع أن أبلغ العالم أن الضربات كانت نجاحًا عسكريًا باهرا، لقد دُمرت منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران تمامًا، لافتاً إلى أن «أهداف الليلة في إيران كانت الأصعب».

واستطرد: «على إيران - المتسلطة في الشرق الأوسط - أن تصنع السلام الآن. إذا لم يفعلوا ذلك، فستكون الهجمات المستقبلية أشد وأسهل بكثير».

وخلص للقول: «سنضرب أهدافا أخرى بدقة إذا لم يتم تحقيق السلام».