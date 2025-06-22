أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطابه من البيت الأبيض، في أعقاب الهجوم الأمريكي على إيران، أن البرنامج النووي الإيراني انتهى، مبيناً أن الجيش الأمريكي نفذ «ضربات دقيقة وشاملة» على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية.
وقال ترمب: «كان هدفنا تدمير قدرة إيران على التخصيب النووي، ووقف التهديد النووي الذي تشكله الدولة الراعية للإرهاب رقم واحد في العالم».
وأضاف: «الليلة، أستطيع أن أبلغ العالم أن الضربات كانت نجاحًا عسكريًا باهرا، لقد دُمرت منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران تمامًا، لافتاً إلى أن «أهداف الليلة في إيران كانت الأصعب».
واستطرد: «على إيران - المتسلطة في الشرق الأوسط - أن تصنع السلام الآن. إذا لم يفعلوا ذلك، فستكون الهجمات المستقبلية أشد وأسهل بكثير».
وخلص للقول: «سنضرب أهدافا أخرى بدقة إذا لم يتم تحقيق السلام».