أعلن التلفزيون الإيراني في أعقاب الهجوم الأمريكي على ثلاثة مواقع نووية إيرانية أن «كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح الآن هدفاً مشروعاً لطهران».

وكشفت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية الرسمية، أن المواقع النووية التي أعلنت الولايات المتحدة قصفها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعاً.

وقالت الوكالة إن «المواقع التي ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استهدافها كانت قد أُخليت مسبقاً».

وأضافت: «لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعاً».

وأكد المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات في محافظة قم مرتضى حيدري، تعرض موقع فوردو النووي لهجوم، وقال: «قبل ساعات، وبعد تفعيل دفاعات قم الجوية وتحديد أهداف معادية، تعرض جزء من منطقة موقع فوردو النووي لهجوم من قبل سلاح الجو المعادي».

وأعلن التلفزيون الإيراني أنه لا يوجد داخل المنشآت النووية المستهدفة ما يستدعي القلق بشأن أي تسرب إشعاعي.

وكشف نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني: «إذا كان ادعاء ترمب صحيحاً، فلم تكن هناك أضرار كبيرة لأن المواد تم إخلاؤها من هناك منذ فترة».

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قال: «إيران أعلنت في وقت سابق أنها أخلت المواقع النووية الثلاثة فوردو ونطنز وأصفهان، لئلا يتسبب استهدافها بالإشعاعات وتضر بالمواطنين».

فيما أعلنت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، رفع حالة التأهب وزيادة القيود في أنحاء البلاد، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها شنت ضربات على ثلاث منشآت نووية في إيران.

وأصدرت إسرائيل بياناً حكومياً، بعنوان (تغييرات في سياسة الحماية الخاصة بالجبهة الداخلية)، وقال البيان: «بموافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبعد تقييم أمني للوضع، تقرر إجراء تغيير فوري في سياسة الحماية التابعة للجبهة الداخلية، ابتداء من الأحد في تمام الساعة 3:45».

وأكد البيان «الانتقال في مناطق البلاد كافة إلى مستوى نشاط ضروري فقط».