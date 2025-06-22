قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على موقع «تروث سوشال» إنه سيلقي خطاباً للأمة مساء (السبت) بتوقيت واشنطن، عقب انتهاء الهجمات على المواقع النووية الإيرانية.

وقال ترمب في المنشور: «سألقي خطاباً للأمة الساعة العاشرة مساء، من البيت الأبيض، بشأن عمليتنا العسكرية الناجحة للغاية في إيران».

وأوضح الرئيس: «هذه لحظة تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والعالم»، مضيفاً: «يجب على إيران الآن الموافقة على إنهاء هذه الحرب. شكراً لكم!».

ويُمثل هجوم (السبت) أول تدخل عسكري مباشر للولايات المتحدة في الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل.

وشمل الهجوم -وفقاً لترمب- ضربة على موقع فوردو النووي شديد التحصين، الذي يقع على عمق نحو 90 متراً تحت جبل، على بُعد نحو 160 كيلومتراً جنوب طهران. وهي خطوة دأبت إسرائيل للضغط على الولايات المتحدة لتنفيذها، نظراً لأن الولايات المتحدة وحدها تمتلك هذا النوع من القنابل القوية «خارقة التحصينات» القادرة على الوصول إلى الموقع. وتُعرف هذه القنبلة باسم GBU-57 MOP (قنبلة اختراق الذخائر الضخمة)، ولا يمكن نقلها إلا بواسطة طائرة حربية أمريكية واحدة، وهي قاذفة الشبح B-2، نظراً لوزنها الهائل الذي يبلغ 30 ألف رطل.

ونفذت الولايات المتحدة الضربة رغم وعود ترمب المستمرة منذ سنوات بمنع بلاده من التورط في صراع جديد في الشرق الأوسط. ومع ذلك، أكد ترمب أيضاً على أهمية عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ونشر ترمب، قبل قليل، منشوراً قال فيه إن القوات الأمريكية ضربت ثلاثة مواقع مستهدفة على الأقل.

وقال ترمب في المنشور السابق: «لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان».

«جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو،»، مضيفاً: «جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم كان بإمكانه فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر».