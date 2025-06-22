مع بدء موسم القبول في الجامعات المحلية والعالمية والعربية، يجد خريجو المرحلة الثانوية أنفسهم أمام قرار مصيري لا يتعلق فقط باختيار التخصص، بل برسم ملامح مستقبلهم الوظيفي خلال العقد القادم. فالسوق لم يعد كما كان، والوظائف التقليدية تنحسر، بينما تتسارع موجات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، في ظل رؤية السعودية 2030.تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي (Future of Jobs Report 2025) صادر من المنتدى الاقتصادي العالمي في 7 يناير 2025م، مستنداً إلى بيانات أكثر من 1000 جهة توظيف تمثل أكثر من 14 مليون عامل عبر 55 اقتصاداً والذي تزامنت مع الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس، سويسرا، والذي عُقد خلال الفترة 20- 24 يناير 2025م، تحت شعار (التعاون لعصر ذكي)، إلى أن العالم بصدد خلق أكثر من 170 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030، معظمها في قطاعات التقنية، الطاقة النظيفة، الصحة، والأمن السيبراني. في المقابل، سيختفي أكثر من 90 مليون وظيفة تقليدية. وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من التخصصات التي تمثل «تأشيرة عبور» إلى مستقبل العمل، خاصة لمن سيلتحق بالجامعة هذا العام ويتخرج عام 2029م. أبرز تخصصات المستقبل عالمياً: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، علوم وتحليل البيانات الضخمة، الهندسة الكهربائية والروبوتات، الأمن السيبراني، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تصميم واجهات المستخدم (UX/‏‏‏UI)، تقنيات الواقع المعزز والافتراضي (AR/‏‏‏VR، التمريض والتقنيات الصحية الرقمية، الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في تخصصات المستقبل في المنطقة العربية ورؤية السعودية 2030 وفقاً لأولويات الرؤية السعودية واستراتيجيات الدول العربية، فإن التخصصات التالية تُعد محورية لمواكبة التحولات الاقتصادية: هندسة الطاقة المتجددة، إدارة المدن الذكية والتخطيط الحضري سلاسل الإمداد واللوجستيات الذكية، الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية، البرمجة والأنظمة الذكي، التمويل والاستثمار المستدام، الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة.وقال الدكتور وليد الغصاب، أستاذ المالية لـ«عكاظ»: على هذا التحول، اليوم، لا تكفي الشهادة، بل المطلوب عقل رقمي، ومهارات تحليل، ومرونة معرفية قادرة على مواكبة الاقتصاد المتغيّر. «فالطالب الذي يختار تخصصه اليوم لا يبني وظيفة، بل يبني استثماراً طويل المدى في ذاته، وقدرته على البقاء في سوق تنافسي».وتُظهر بيانات من منصات مثل Coursera وLinkedIn أن الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ارتفع بأكثر من 150٪ خلال العامين الماضيين، وأن تخصصات الأمن السيبراني والطاقة المتجددة تُسجل أعلى معدلات توظيف للخريجين في العالم.