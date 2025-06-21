بعد أنباء عن مقتل الحارس الشخصي للأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسين خليل المعروف بـ«أبو علي» في غارة إسرائيلية على طهران، أقر الحشد الشعبي اليوم (السبت) بمقتل مسؤول الوحدة الأمنية في كتائب سيد الشهداء حيدر الموسوي في غارة إسرائيلية على المناطق الحدودية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن بيان النعي أن الموسوي قُتل على الشريط الحدودي العراقي ـ الإيراني، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الاسرائيلي استهداف مستودعات للطائرات المسيّرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران، غير أن وكالة تنسيم الإيرانية للأنباء قالت إن الدفاعات الإيرانية تتعامل بنجاح مع التهديدات في بندر عباس.وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تدمير 3 طائرات حربية إيرانية بوسط البلاد، واستهداف بنى تحية عسكرية، خلال هجمات شنها سلاح الجو الإسرائيلي اليوم، مبيناً أن منصات إطلاق الصواريخ في إيران باتت تحت الحصار.وذكرت شبكة «سي إن إن» أن فريقها الموجود غرب طهران سمع دوي انفجارات عنيفة.وتحدثت تقارير إعلامية عن مقتل 6 من قيادات الحرس الثوري في نجف آباد، لكن إيران لم تعلن رسمياً إحصائية بعدد قتلاها في صفوف الحرس الثوري حتى اللحظة.بالمقابل، أعلنت إيران شنها هجوماً جديداً بطائرات مسيّرة انفجارية على إسرائيل، وبحسب الإذاعة الرسمية الإيرانية فإن العشرات مما يُعرف بطائرات «هجومية انفجارية» مسيّرة تابعة للقوات الإيرانية تم استخدامها في الهجمات.وأشار الجيش الإيراني إلى أنه نفذ الهجمات على شكل موجتين، فيما قال الحرس الثوري في بيان إن إسرائيل خسرت جزءاً كبيراً من قدراتها الدفاعية، وإن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في الذخائر والمعدات.وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 1000 طلعة جوية في إيران منذ بدء الحرب.