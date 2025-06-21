طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم (السبت) لبنان بالبقاء خارج الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكداً لنظيره اللبناني يوسف رجي، على أهمية ذلك.وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن رجي تلقى اتصالاً من لامي الذي نقل إليه دعم لندن والمجموعة الأوروبية للبنان، لكنه حذر من التداعيات الخطيرة على لبنان في حال أي تدخل في الحرب.وأبلغ لامي نظيره اللبناني بأن بريطانيا تعمل على عدم توسع الحرب، والتوصل إلى حل دبلوماسي، مشدداً على ضرور التزام إيران بالقرارات الدولية ذات الصلة بالملف النووي.وعلى وقع التصعيد بين إسرائيل وإيران، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي اليوم أن طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران أصابت مبنى سكنياً في مدينة بيسان (بيت شان) شمالي الأرضي المحتلة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية، موضحاً إن المبنى مكون من طابقين.وذكرت وسائل إعلام غربية أن المسيرة تسببت في فجوة كبيرة في واجهة المبنى، الذي احترق جزئياً عند الطابق الأرضي، فيما هرعت فرق الطوارئ إلى المكان.ودوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية اليوم من بينها بيسان الواقعة شمال شرق الأراضي المحتلة قرب الحدود مع الأردن، وفق ما أعلنته قيادة الجبهة الداخلية.وذكرت بيانات أن إيران ألقت أكثر من 450 صاروخاً ونحو 400 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، بينما أقرت تل أبيب بأن 50 موقعاً داخل البلاد تعرضت للإصابة المباشرة.وأكد الجيش الإسرائيلي رصده عدداً من المسيّرات الإيرانية وتمكن من اعتراض بعضها، مشيراً إلى أن إيران أطلقت 40 طائرة مسيّرة خلال الليل فقط.وأقر الإحتلال بمقتل 25 إسرائيلياً منذ بدء التصعيد وإصابة العشرات.