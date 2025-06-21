أبلغت وزارة الخارجية العراقية اليوم (السبت)، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجين بضرورة تدخل الولايات المتحدة لإيقاف الانتهاكات المتكررة من جانب الطيران الإسرائيلي للأجواء العراقية في طريقه لشن هجمات على إيران.وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الانتهاك لا يُعد مساساً بالسيادة العراقية فحسب، بل يشكل «تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة الجوية المدنية، خصوصاً عبر مطار البصرة الدولي، الذي يُعد حالياً المنفذ الجوي الوحيد لعودة العراقيين العالقين في الخارج ومغادرة المسافرين إلى وجهاتهم».وطالب العراق، الولايات المتحدة بمساعدته في تعزيز قدرته على ردع كافة التهديدات التي تستهدف سيادته وأمنه وسلامة أراضيه وأجوائه، استناداً إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008.ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، قوله إن القائمَ بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، السفير ستيفن فاجين تسلم رفض العراق المطلق لاستخدام القوة العسكرية، الذي بدوره أكد بأنه سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن.وأعرب بحر العلوم عن قلق العراق البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة للأجواء العراقية من قبل الطيران الصهيوني، بخرق واضح للسيادة العراقية عبر عبور الطائرات فوق مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، وامتدادها باتجاه الجنوب، مشيراّ الى أن هذا الانتهاك لا يُعد مساساً بالسيادة فحسب، بل يشكّل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة الجوية المدنية، خصوصاً عبر مطار البصرة الدولي، الذي يُعد في الوقت الحالي المنفذ الجوي الوحيد لعودة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج ومغادرة المسافرين إلى وجهاتهم.ودعا بحر العلوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى بذل الجهود الضرورية لوقف هذه الانتهاكات، وتعزيز قدرة العراق على ردع كافة التهديدات التي تستهدف سيادته وأمنه وسلامة أراضيه وأجوائه، وذلك استناداً إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008.من جانبه أكد السفير الأمريكي فاجين أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مكثفة لتهدئة الأوضاع وتفادي مزيد من التصعيد، مشيراً إلى أنه سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن.