وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على خلفية المواجهة المشتعلة بين إيران وإسرائيل، يترقب العالم مهلة الأسبوعين التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لاتخاذ قراره بشأن الانخراط في الحرب، كشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية والاتصالات الصوتية، عن تحرك قاذفات الشبح بي-2، التي تعتبر الوحيدة القادرة على حمل قنابل «GBU-57 E/B»

وأظهرت البيانات أن 6 قاذفات شبح من طراز بي-2، انطلقت من قاعدة وايتمان الجوية في ميزوري، متجهة نحو قاعدة جوية أمريكية في غوام في المحيط الهادئ، وفقاً لما أوردته شبكة «فوكس نيوز».

وتعد القاذفات الشبح، الوحيدة القادرة على التخفي، وحمل ما يعرف بـ «أم القنابل»، التي تعتبر الوحيدة في العالم القادرة على خرق تحصينات عميقة تحت الأرض، كمنشأة «فوردو» الإيرانية.

وتعتبر قنبلة GBU-57 E/B التي تزن 30 ألف رطل (13607 كلغ)، أقوى قنبلة غير نووية في العالم. كما أنها موجهة بدقة، وترتبط بقنبلة GBU-43 Massive Ordnance Air Blast المعروفة أحياناً باسم «أمّ القنابل».

وتتمتع هذه القنبلة بقدرة تدميرية هائلة، بل السلاح الوحيد القادر على تدمير المنشآت النووية الإيرانية المدفونة بعمق تحت الأرض على غرار منشأة فوردو، إذ تستطيع اختراق 200 قدم (61 متراً) تحت الأرض قبل الانفجار، بما يختلف ذلك عن الصواريخ أو القنابل التي تنفجر عادة عند أو بالقرب من نقطة الاصطدام.

وكان الرئيس الأمريكي منح قبل يومين طهران مهلة أسبوعين قبل اتخاذ قراره الحاسم، بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الذي قُدم سابقاً حول البرنامج النووي.

وقد عقد الرئيس ترمب مساء اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.