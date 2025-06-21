شن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، هجوماً لاذعاً على إسرائيل؛ بسبب ممارساتها في المنطقة، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران واستمرار حربها على غزة وهجماتها على سورية ولبنان، وذلك خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول التركية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة تمر بمرحلة «بالغة الحرج» بسبب التطورات الأخيرة، خصوصاً «الاعتداء الإسرائيلي على إيران» وما نتج عنه من تصعيد خطير، معتبراً هذا التصعيد بأنه دلالة جديدة على خطورة بقاء الصراعات الطويلة من دون حل أو تسوية منصفة ومستدامة.



وقال أبو الغيط، إن إسرائيل «ما زالت تتصور أن العنف وحدة يجلب الأمن، وأن السلام يمكن أن يفرض بالقوة الغاشمة» مؤكداً أن هذه الرؤية بمثابة «وهم» كان يفترض أن التاريخ قد بدده، وأنه بعد عقود طويلة من ممارسة إسرائيل «للعنف والقمع والقهر» ضد الشعب الفلسطيني «لا الأمن المنشود تحقق ولا السلام صار أقرب منالاً».



ودان الأمين العام للجامعة العربية الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على إيران، في وقت كان الجميع يبحث فيه عن حل دبلوماسي يمكن الوصول إليه، والتعامل «بصبر وتقهم ورغبة صادقة للوصول لحل وسط لا شريعة القوة والبطش».



وشدد على رفض استهداف أي منشآت نووية عسكرياً، لما يترتب عليه من مخاطر كبرى تطال المدنيين داخل إيران وفي محيطها، مشيراً إلى أنه سبق وطالبت جامعة الدول العربية بضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ووقف التسابق الهادف إلى الحصول على السلاح النووي، والتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي.



وأكد أبو الغيط أن جسامة الأحداث وخطورتها لن تحرف الأنظار عن القضية الفلسطينية، ومعاناة شعبها الذي «يواجه الإجرام اليوم للاحتلال» مشيراً إلى أنه في يوم واحد قتل الجيش الإسرائيلي 140 فلسطينياً أمام مراكز توزيع الطعام، واصفاً تلك المراكز بأنها تحولت إلى «فخاخ قاتلة» لتزيد مأساة التجويع المتعمد الذي يستخدم سلاحاً مخالفةً لكل قوانين الحرب والأعراف الإنسانية والمواثيق الأخلاقية.

واستنكر الأمين العام للجامعة العربية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو لحماية إسرائيل، وإفساحها المجال أمام «الاحتلال لارتكاب أبشع الجرائم» في حق الشعب الفلسطيني، واصفاً ما يحدث بأنه «وصمة عار» في جبين الإنسانية.

ووصف أبو الغيط الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة بأنه «أصل التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة» وأن ثمن استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي هو رؤية تلك «الفظائع والبشاعات»، قائلاً: «مازال مجرمو الحرب مستعدين لجر المنطقة والعالم لمزيد من العنف والدم والكراهية لتنفيذ مخططات التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية كما يتوهمون».