طالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي جمهورية إيطاليا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بتصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي أدلى بها نهاية الشهر الماضي أمام البرلمان الإيطالي، التي قال فيها إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أصبح غير مقبول، ويجب أن يتوقف فوراً.



وأعرب رئيس البرلمان العربي خلال لقائه رئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا، على هامش المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، عن أمله في أن تكون هناك سياسات وإجراءات على مستوى الدولة الإيطالية تساعد في الضغط على كيان الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.



واعتبر رئيس البرلمان العربي أن زيارته إلى إيطاليا ولقاءه مع رئيس مجلس النواب ومن قبل مع رئيس مجلس الشيوخ تمثل تدشيناً لعلاقات مؤسسية ومنتظمة بين البرلمان العربي والبرلمان الإيطالي، واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون مشترك في القريب العاجل.



كما تناول رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أنها تشهد توتراً غير مسبوق على خلفية الحرب بين إيران وكيان الاحتلال، مؤكداً أن المنطقة لا تحتمل المزيد من التصعيد، وأن الحلول الدبلوماسية هي الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار. كما تطرق إلى الأزمة الليبية، مؤكداً أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة المتوسط بأكملها، ومؤكداً دعم البرلمان العربي التام لتنظيم انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، بعيداً عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة.



ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي أن تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي يوفر أرضية مهمة لتعزيز الحوار بين إيطاليا والدول العربية وفتح قنوات للتواصل الدائم على المستوى البرلماني، مرحباً بدعوة رئيس البرلمان العربي له لزيارة البرلمان في القاهرة وإلقاء كلمة أمام إحدى جلساته في أقرب وقت ممكن.



وحول التطورات الجارية في المنطقة، أكد «فونتانا» أن ما يحدث في قطاع غزة لا يُطاق وما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني غير مقبول ويجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وأكد أن إيطاليا تدعم بشكل ثابت حل الدولتين باعتباره المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة وقف الحروب القائمة في المنطقة، محذراً من أنها لا تحقق إلا الدمار الشامل للشعوب، ولا سبيل آخر غير الحلول الدبلوماسية.



وأكد رئيس مجلس النواب الإيطالي ضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية في منطقة المضائق وفي البحر الأحمر، باعتبارها ضرورة استراتيجية ملحة لجميع الدول في المنطقة. كما أكد دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار ليبيا، باعتباره مصلحة إستراتيجية لجميع الدول في منطقة البحر المتوسط.