أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمساعي المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل جذري وعادل لقضية فلسطين.وقال أردوغان في تصريحات له خلال اجتماع قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، اليوم (السبت): «كانت مساعينا مستمرة من أجل تأسيس دولة فلسطين ومن أجل عقد مؤتمر عالمي لإيجاد حل جذري، وكانت مساعي المملكة العربية السعودية واضحة في هذا الاتجاه، متمنياً التوفيق والنجاح للمملكة ومساعيها لعقد هذا المؤتمر العالمي لقضية فلسطين».وأضاف أردوغان: إن «المملكة العربية السعودية تشارك قدر سورية وتركيا وإيران وفلسطين وجميع الشعوب التي تعيش في الجغرافيا الإسلامية، بمختلف أعراقهم ومذاهبهم، سواء كانوا من العرب أو الأتراك أو الأكراد، من السنة أو الشيعة».وتابع قائلاً: «كما أن قبلتنا واحدة وهي مكة المكرمة، فإن قدرنا أيضاً واحد في هذه الجغرافيا، وشعارنا واحد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقضيتنا كذلك واحدة، ويجب علينا أن نتعاون ونتضامن مع بعضنا البعض».وأكد الرئيس التركي أن إيران لديها حق مشروع في الدفاع عن النفس ضد الضربات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أكبر عائق أمام السلام الإقليمي.ولفت إلى أن هذه الهجمات شنت بينما كانت المفاوضات النووية الإيرانية جارية، مشيراً إلى أن نتنياهو يطبق نفس أساليب وإجراءات هتلر. وأفاد أردوغان بأن إسرائيل، التي تملك السلاح النووي ولا تعترف بأي قواعد دولية لم تنتظر انتهاء المفاوضات، بل شنت عملها الإرهابي من دون انتظار النتيجة، بحسب قوله.ودعا أردوغان الدول ذات النفوذ على إسرائيل لعدم الإنصات لها، ويجب إيجاد حل عبر الحوار.