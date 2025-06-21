تمكنت السلطات السورية من اعتقال وسيم الأسد (ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد) ضمن حملتها لملاحقة المتورطين في جرائم بحق السوريين. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، اليوم (السبت)، القبض على ابن عم بشار الأسد في منطقة تلكلخ على الحدود السورية اللبنانية.وأفادت بأن عملية الاعتقال أتت في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن من خلالها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج الأسد. ويعتبر الموقوف من أبرز تجار المخدرات السوريين الذين نشطوا خلال الحرب، المتورطين في عدة جرائم خلال الحكم السابق. وجددت وزارة الداخلية التأكيد على «التزامها القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة».وحسب المصادر ، فقد تم استدراجه إلى كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح . ويمكن أن يكشف القبض على وسيم معلومات مهمة بشأن مافيا المخدرات في سورية وشبكاتها المعقدة .وأبدى العديد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبهم بالقبض على ابن عم بشار، مشاركين فيديوهات سابقة للأسد، «شمت فيها» باللاجئين الذين فروا من البلاد هرباً من ملاحقات النظام السابق.ومنذ ديسمبر الماضي أطلقت السلطات الجديدة في البلاد عمليات تفتيش واسعة في شتى المناطق من أجل إلقاء القبض على من وصفتهم بالفلول ممن تورطوا بجرائم ضد المدنيين خلال الصراع الذي امتد نحو 14 عاماً.وتسعى اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة، التي تم تشكيلها لمحاسبة المتورطين وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، إلى جمع العديد من الأدلة حول الموقوفين من الضباط والجنود وغيرهما، فيما أطلقت سراح آلاف الموقوفين الذين لم تثبت أي اتهامات ضدهم.وكانت قوات الأمن السوري قبضت الأربعاء الماضي على العميد بالنظام السابق دعاس حسن علي المتورط بجرائم حرب وانتهاكات وجرائم اقتصادية.وأفادت بأن العملية تمت في محافظة اللاذقية، مؤكدة أن دعاس عمل رئيساً لفرع أمن الدولة في دير الزور (شرقاً) في زمن نظام الأسد. وأوضحت أن المقبوض عليه أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.