نفت موسكو رسميًا مزاعم طلب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اللجوء في روسيا، وفقًا لوكالة الأنباء الآسيوية في موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، أدلى نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، فلاديسلاف دافانكوف، ببيان زعم ​​فيه أن ماسك قد تقدم بطلب لجوء في الاتحاد الروسي.

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الادعاء ووصفه بأنه مجرد إشاعة، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب يدفع ماسك لطلب اللجوء في روسيا.

كما انتقدت وزارة الخارجية الروسية تصريحات دافانكوف، قائلةً إن تصريحه يتجاوز كل حدود اللياقة ولا يليق بشخص في منصبه.

وكان فلاديسلاف دافانكوف، أفاد لوسائل الإعلام الروسية أن السلطات الروسية تدرس طلباً من حزب الشعب الجديد لمنح اللجوء السياسي للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وصرح دافانكوف، نائب رئيس مجلس الدوما، للصحفيين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن حزبه تقدم رسمياً بطلب إلى وزارة الخارجية الروسية لمنح ماسك اللجوء. وأضاف أنه من المتوقع مراجعة الطلب في غضون شهر. لتنفي بعد ذلك موسكو تلك المزاعم.