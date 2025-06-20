عزت التحقيقات الأولية انهيار أحد الحفارات البحرية الضخمة بمياه خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، إلى تآكل الأعمدة الداعمة له بفعل الصدأ الناتج عن تقادمه وتعرضها الطويل للعوامل الجوية.وأفصحت وزارة البترول المصرية، اليوم(الجمعة)، تفاصيل حادثة سقوط أعمدة الحفار في المياه، وأعلنت أنها تلقت بلاغًا بحدوث انهيار لأحد الحفارات البحرية المتقادمة المتوقفة عن العمل بمنطقة انتظار رأس غارب بخليج السويس. وأفادت بأن الحفار يتبع شركة خاصة غير مسجلة حالياً ضمن الشركات العاملة بقطاع البترول المصري، ولا تنفذ أية أنشطة تشغيلية داخل مصر.وحسب الوزارة، فإن الحفار يتمركز بمنطقة الانتظار برأس غارب، بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول، وظل متوقفاً عن العمل منذ عدة سنوات، وتم الحجز عليه سابقاً لصالح أحد البنوك.وأكدت الوزارة أن الحادثة لم تسفر عن أية خسائر بشرية أو تسربات لمواد بترولية، نظراً لأن الحفار خارج نطاق التشغيل منذ فترة طويلة، ولفتت إلى أن نتائج المسح البيئي التي أُجريت يوم أمس (الخميس)، أظهرت استقرار الوضع البيئي بالمنطقة وعدم وجود أية آثار تلوث أو مخاطر على البيئة المحيطة.وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيق في ملابسات الواقعة، مع التواصل مع الجهات المعنية للتحري حول الوضع القانوني للشركة المالكة للحفار.