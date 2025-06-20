اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم (الجمعة)، «عميلا للموساد» أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام تطبيق «واتساب».وبحسب وسائل إعالم إيرانية، فإن المشتبه به قام بجمع بيانات عن مواقع عسكرية ومنشآت دفاع جوي، وقام بإرسالها مباشرة إلى عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإيراني.في غضون ذلك، كشفت صحيفة «شرق» الإيرانية في حسابها على تليغرام، أن انفجار المسيرة الإسرائيلية الذي وقع في «غيشا» وسط طهران، وأدى إلى تدمير شقة وسقوط شخص على الأرض، استهدف اغتيال عالم في البرنامج النووي.وأعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية «راديو كان» ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، أن عالماً نووياً إيرانياً قتل خلال قصف مبنى في طهران، اليوم(الجمعة).وشنت إسرائيل في 13 يونيو الماضي سلسلة من الغارات الجوية والهجمات على مواقع عسكرية إيرانية ومنشآت نووية.واغتالت عشرات القادة العسكريين الإيرانيين، في مقدمتهم رئيس هيئة الأركان محمد باقري، وقائد الحرس الثوري، حسين سلامي، وغيرهما، فضلاً عما لا يقل عن 10 علماء نوويين. وردت إيران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الجمعة)، أنه أصدر توجيهات لقوات الجيش بتكثيف الهجمات على رموز النظام في العاصمة الإيرانية طهران. وقال في بيان: «يجب أن تقصف جميع رموز النظام سواء في قوات الباسيج أو الحرس الثوري».وجاءت تصريحات كاتس في ختام اجتماع مع رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس قيادة العمليات الخاصة المشتركة، ونائب رئيس أركان وزير الدفاع، ورئيس أركان شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس أركان الأبحاث.