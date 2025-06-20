قبيل انطلاق الاجتماع المرتقب في جنيف، اليوم (الجمعة)، بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الترويكا الأوروبية ستقدم عرضاً تفاوضياً شاملا لإيران.وعلى هامش معرض باريس الجوي، أفصح ماكرون أن العرض يشمل 3 بنود أو قضايا وهي: البرنامج النووي، أنشطة الصواريخ البالستية، وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة. وقال إن المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل تمويلها لجماعات إرهابية تزعزع استقرار المنطقة.وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة «إعطاء الأولوية للعودة إلى المفاوضات الجوهرية»، حول الملف النووي. ودعا إسرائيل إلى وقف ضرباتها على البنى التحتية المدنية الإيرانية. وجدد التأكيد على أن «السلاح النووي الإيراني يشكل تهديدا حقيقيا».وكان دبلوماسي أوروبي، أفاد في وقت سابق بأن الأمريكيين لا يستطيعون حالياً الجلوس مع الإيرانيين على عكس الأوروبيين. وأضاف أن الترويكا ستوضح لوزير خارجية إيران ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة القضية النووية قبل حدوث ما وصفه بـ«السيناريو الأسوأ»، في إشارة إلى احتمال انخراط الولايات المتحدة في الحرب التي دخلت يومها الثامن بين إسرائيل وإيران.وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت (الخميس)، أن الوزير ديفيد لامي سيتوجه إلى جنيف، لإجراء محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الإيراني، سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأضاف بيان صادر عن السفارة البريطانية في واشنطن، أن لامي، تحدث عقب إجرائه محادثات في البيت الأبيض مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أن الوقت لا يزال متاحا للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي لتفادي نزاع أوسع نطاقا.وقال: «لا يزال الوضع في الشرق الأوسط محفوفا بالمخاطر.. نحن مصممون على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا».وأضاف لامي: «بحثنا كيف يجب على إيران إبرام اتفاق لتجنب نزاع متفاقم. والآن توجد فرصة سانحة خلال الأسبوعين القادمين للتوصل إلى حل دبلوماسي».