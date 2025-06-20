فيما رجح الجيش الإسرائيلي أن القتال في إيران سوف يستمر فترة طويلة، أ;] الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لطالما «سعت إلى السلام والهدوء»، معلنا تمسكها بشرط وقف الحرب من أجل التفاوض.وشدد بزشكيان في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، اليوم (الجمعة)، على أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الآن هو وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط، وتوفير ضمانة قاطعة لإنهاء مغامرات الصهاينة إلى الأبد، وفق تعبيره. وأضاف أنه في حال رفضت إسرائيل ذلك فإن رد بلاده سيكون أشد قسوة، ما سيدفع تل أبيب إلى الندم.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استبعد أي تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية. وكشف عراقجي الذي يلتقي وزراء خارجية أوروبيين اليوم في جنيف، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن «الأمريكيين بعثوا عدة مرات رسائل تدعو جديا إلى مفاوضات، لكننا قلنا بوضوح إنه طالما أن العدوان لم يتوقف لا مكان للدبلوماسية والحوار». واتهم واشنطن بالتورط في الهجمات الإسرائيلية.وأفاد نائب الوزير الإيراني سعيد خطيب زادة بأن الدبلوماسية ستصبح الخيار إذا توقف العدوان، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا.وأعلن 3 دبلوماسيين كبار أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وعراقجي، تحادثا هاتفيا أكثر من مرة منذ تفجر الحرب الإيرانية الإسرائيلية في 13 يونيو، من أجل بحث سبل التهدئة. وكشف الدبلوماسيون أن المحادثات تضمنت مناقشة وجيزة لاقتراح أمريكي قُدم لإيران في نهاية مايو الماضي يهدف إلى إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج الأراضي الإيرانية، وهو عرض كانت رفضته طهران حتى الآن.