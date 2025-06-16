أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 مسؤولين كبار في المخابرات الإيرانية بينهم مدير مخابرات الحرس الثوري في هجوم نفذه على العاصمة طهران، وهو ما أكدته وكالة تسنيم للأنباء.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في مقابلة مع شبكة تلفزيون FOX NEWS الأمريكية اغتيال كاظمي ونائبه، معتبراً أن الهجمات التي تشنها إسرائيل ربما تؤدي إلى تغيير النظام في إيران.وقال نتنياهو خلال المقابلة: أستطيع أن أخبركم أننا استهدفنا رئيس استخباراتهم ونائبه في طهران قبل قليل.وأفاد الجيش عبر منشور على إكس، أن طائرات مقاتلة تابعة لقواته الجوية تمكنت، أمس الأحد، بتوجيه استخباراتي دقيق، من توجيه ضربة دقيقة إلى مبنى كان يقيم فيه عدد من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني. وقال الجيش إن الهجوم أسفر عن سقوط رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني ونائبه، إضافة إلى رئيس قسم المخابرات في فيلق القدس ونائبه.واعتبر المنشور الإسرائيلي أن هؤلاء المسؤولين الكبار الأربعة لعبوا دوراً محوريّاً في صياغة تقييم للوضع في إيران وفي التخطيط لعمليات ضد إسرائيل.يذكر أن رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري محمد كاظمي شغل منصبه منذ عام 2022.وذكر منشور الجيش الإسرائيلي أن كاظمي بصفته رئيساً لجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري، كان مسؤولاً عن جمع المعلومات الاستخباراتية.ومنذ بدء الحرب ضد إيران، اغتالت إسرائيل العديد من القادة الكبار في الجيش الإيراني، مثل رئيس الأركان محمد باقري، قائد الحرس الثوري حسين سلامي، قائد مقر «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، بينما اقتصر الاستهداف الإسرائيلي للشخصيات السياسية على مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني.