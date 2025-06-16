شهد معرض باريس الجوي، أحد أبرز الأحداث العالمية في صناعة الطيران والفضاء، حدثاً صادماً صباح اليوم (الإثنين)، حيث تم إغلاق الجناح الإسرائيلي بشكل مفاجئ وتغطيته بستار أسود قبل ساعات من الافتتاح الرسمي للمعرض في لو بورجيه بفرنسا، بعد توجيهات منظمي المعرض، بإلزام الشركات الدفاعية الإسرائيلية المشاركة بإزالة الأسلحة الهجومية من أجنحتها.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، أصدر منظمو المعرض، نيابة عن الحكومة الفرنسية، تعليمات قبل يوم واحد من انطلاق المعرض (16-22 يونيو 2025) بإزالة جميع «الأسلحة الهجومية» من العروض الإسرائيلية، حيث يتضمن الجناح الإسرائيلي مشاركة 9 شركات دفاعية بارزة، من بينها «رافائيل» و«إلبيت سيستمز» و«الصناعات الجوية الإسرائيلية»، التي كانت تستعد لعرض تقنيات عسكرية متقدمة. ومع رفض وزارة الدفاع الإسرائيلية الامتثال لهذا الطلب، نفذ المنظمون الإجراء بشكل أحادي في منتصف الليل، حيث أغلقوا الجناح بالكامل وغطوه بستار أسود، في خطوة وصفتها إسرائيل بـ«الفاضحة وغير المسبوقة».

وأدانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، القرار واعتبرته «مدفوعاً باعتبارات سياسية وتجارية»، متهمة فرنسا بمحاولة إضعاف المنافسة من خلال استهداف الأسلحة الإسرائيلية التي تنافس نظيراتها الفرنسية. وأشار البيان إلى أن الإجراء تم تنفيذه بعد أن أكملت الشركات الإسرائيلية تجهيز أجنحتها، ما أثار استياءً كبيراً في الأوساط الإسرائيلية.

يأتي هذا الحدث في سياق توترات متصاعدة بين فرنسا وإسرائيل، خصوصاً على خلفية الحرب في غزة والضغوط الدولية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، لاسيما بعد غارة رفح في مايو 2024 التي أثارت غضباً عالمياً، وسبق لفرنسا أن اتخذت إجراءات مماثلة، حيث منعت 74 شركة إسرائيلية من المشاركة في معرض «يوروساتوري» الدفاعي في يونيو 2024، ومنعت 7 شركات من عرض أسلحتها في معرض «يورونيفال» البحري في نوفمبر 2024، مبررة ذلك بـ«عدم توافر الشروط المناسبة» وسط الصراع في غزة.

وتزايدت الضغوط الشعبية والحقوقية في فرنسا لوقف التعاون العسكري مع إسرائيل، حيث نظمت منظمات مثل «قاطعوا تسليح إسرائيل» مظاهرات حاشدة ضد مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض الدفاعية، كما أثارت تقارير، مثل تلك الصادرة عن شبكة «التقدمية العالمية» في يونيو الجاري، جدلاً حول استمرار فرنسا في تزويد إسرائيل بمكونات عسكرية، رغم نفي وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو بيع أسلحة هجومية مباشرة.

ويعد معرض باريس الجوي، الأكبر عالمياً في قطاع الطيران، ويستقطب أكثر من 2400 عارض من 49 دولة، ويشهد حضور أكثر من 300 وفد رسمي. ومع ذلك، تظل مشاركة الشركات الإسرائيلية هذا العام معلقة بقرار قضائي من محكمة بوبينيه، ما يعكس الحساسيات السياسية المحيطة بالحدث.