أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الإثنين)، أن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس نيميتز» تتجه حالياً نحو منطقة الشرق الأوسط في خضم الحرب بين إيران وإسرائيل.

وتعتبر «يو إس إس نيميتز» من أضخم حاملات الطائرات الأمريكية، وهي جزء من مجموعة الحاملة الضاربة 11 ومعها في هذه المجموعة جناح الحاملة الجوي 11، وتعد أيضاً سفينة القائد في سرب المدمرات 23 الذي يضم أيضاً ستّ مدمرات وفرقاطة.

أما جناح الحاملة الجوي فيضم مقاتلات إف إيه-18 هورنت، وإف إيه-18إي إف سوبر هورنت، وطائرات جرومان إي أ-6 بي، وإي - 2 هوك آي، ومروحيات إس إيتش-60 سي هوك معدلة، وناقلات جرومان سي-2 جري هاند.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية «إن الملاجئ تحت الأرض لن تمنح الأمن للإسرائيليين، إذ ستصبح المنطقة غير صالحة للسكن»، وفق تعبيره.

وشدد على أن لدى طهران «بنك أهداف شاملاً وعلى الإسرائيليين عدم السماح باستخدامهم دروعا بشرية»، مضيفاً: «هجماتنا تشمل مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء الصهاينة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الهجوم الإسرائيلي «سيُقابل برد صادم يشمل كل الأراضي المحتلة».

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية الرسمية تصريحات قوية عن المتحدث العسكري، وُصفت فيها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها «نظام عاجز وفاسد ومجرم»، متهمة إياها بشنّ «عدوان فاشل مسبقاً» ضد الجمهورية الإيرانية.

وأوضح أن «القوات المسلحة الإيرانية ستردّ بشكل ساحق ومؤسف ومؤثر على هذا النظام المجرم القاتل للأطفال»، مؤكداً أن نطاق الردّ الإيراني سيشمل «جميع أنحاء الأراضي المحتلة».