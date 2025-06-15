أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اليوم (الأحد)، أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعاً استثنائياً غداً (الإثنين) عبر الاتصال المرئي، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضح البديوي في بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس اليوم أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون، سيعقد اجتماعه الاستثنائي الـ48 غداً عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير خارجية دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري- عبدالله اليحيا، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وقال البديوي إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، لاسيما الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على إيران.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد أعرب عن إدانة واستنكار مجلس التعاون للاعتداءات الإسرائيلية تجاه على إيران التي تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب البديوي​ المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنّب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع، ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي​.