فيما نفذ الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اعتقالات واسعة واقتحامات لمناطق متفرقة، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم (الأحد) من خطورة التهديدات المتكررة بالإخلاء والقصف المستمر لمحيط المستشفيات على المرافق الطبية، مؤكدة أنها تهدد بخروج ما تبقى من المرافق الطبية عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المستشفيات العاملة تواجه صعوبات متفاقمة في تقديم الرعاية الصحية، بسبب نقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمان للطواقم الطبية والمرضى في الوصول إلى المرافق الصحية، مبينة أن الوضع غير المستقر وجيش الاحتلال يعرقل عمل الفرق الطبية ويربك جهود الاستجابة للحالات الطارئة.

وأشارت إلى أن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس يواجه تحديات كبيرة قد تؤدي إلى توقفه عن العمل مما سيؤدي إلى تداعيات كارثية لا يمكن التنبؤ بها، داعية إلى تدخل عاجل لضمان حماية المرافق الصحية وتوفير ممرات آمنة لوصول الإمدادات والكوادر الطبية والمرضى.

وذكرت أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية في ظل تصاعد الاحتياجات الطبية وغياب الاستقرار، منددة بتجاهل الاحتلال الإسرائيلي مطالب المؤسسات الدولية المتعلقة بتأمين المستشفيات وضمان تدفق المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

وأفصحت الوزارة عن استقبال المستشفيات 100 قتيل و605 جرحى منذ يوم الجمعة الماضي وحتى صباح اليوم، ما يرفع إجمالي عدد الضحايا في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 55297 قتيلاً و128426 جريحاً، من بين هذه الإحصائية 5014 قتيلاً و16385 جريحاً منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار منتصف مارس الماضي.

من جهة أخرى، يواجه الفلسطينيون بالضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي شحاً كبيراً بتوفير الوقود، كما يعيشون إغلاقاً إسرائيلياً مشدداً على المعابر وبين المدن والقرى.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين بينهم امرأة، خلال اقتحام قرية دير العسل التحتا جنوب غرب الخليل، كما اعتقلت 6 فلسطينيين آخرين عدة ساعات، إثر اقتحام بلدة الظاهرية جنوب الخليل للتحقيق معهم قبل الإفراج عنهم لاحقاً، كما اعتقلت 8 فلسطينيين في بلدة سعير شرق الخليل.