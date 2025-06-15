أطلقت إيران مساء اليوم (الأحد) موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الصواريخ أصابت مبنيين اثنين في حيفا، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك صواريخ سقطت أيضاً في تل أبيب.وأوردت القناة الـ12 الإسرائيلية تقارير عن سقوط صواريخ في عدة أنحاء من إسرائيل، فيما ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن هناك 4 إصابات في أوساط الإسرائيليين في حيفا، وأنه يتعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى التصدي لعدد من الصواريخ في سماء تل أبيب والقدس وحيفا وهناك بعض الصواريخ سقطت.وجاء الهجوم الإيراني بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء سلاح الجو سلسلة من الغارات لضرب عشرات الأهداف من صواريخ أرض أرض غرب إيران، بعد هجوم مماثل نفذه على طائرة إيرانية قال إنها تزود بالوقود في مطار مشهد بشمال شرق إيران.ووصف جيش الاحتلال الهجوم بأنه «أبعد ضربة» ينفذها منذ بدء هجماته على إيران (الجمعة)، إذ يبعد مطار مشهد حوالى 2300 كيلومتر عن الأراضي الإسرائيلية، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن أعمدة الدخان تصاعدت في مشهد نتيجة قصف إسرائيلي.بالمقابل، طلبت القوات المسلحة الإيرانية من سكان إسرائيل عدم البقاء بالقرب من «المناطق الحيوية» حفاظاً على سلامتهم، في بيان مصور نشره التلفزيون الرسمي بالتزامن مع إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.وقال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: «لدينا قاعدة بيانات بالمناطق الحيوية والمهمة في الأراضي المحتلة، ونناشدكم ألا تسمحوا للنظام الوحشي باستخدامكم دروعاً بشرية، لا تقيموا أو تسافروا بالقرب من هذه المناطق الحيوية»، مضيفاً: «على المستوطنين الصهاينة مغادرة الأراضي المحتلة فلن تكون صالحة للسكن قريباً».