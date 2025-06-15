أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، اليوم (الأحد)، إن بلادها يمكن أن تدعم إسرائيل في صراعها مع إيران، موضحة أن قرار إرسال طائرات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط اتخذ أساساً لحماية القواعد البريطانية وأفرادها.

وقالت ريفز في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية: إن قرار إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة «خطوة احترازية»، مشددة على ضرورة وقف التصعيد في الصراع. وحول ما إذا كانت بريطانيا ستقدم المساعدة لإسرائيل إذا طلب منها ذلك، قالت ريفز: «ساعدنا إسرائيل سابقاً عندما انطلقت صواريخ باتجاهها»، مضيفة: «نرسل معدات لحماية أنفسنا وأيضاً ربما لدعم حلفائنا».

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن، أمس، نقل أصول عسكرية بريطانية إضافية، منها طائرات مقاتلة، إلى الشرق الأوسط لتقديم الدعم الطارئ في أنحاء المنطقة، مضيفاً: «نحن ننقل أصولاً إلى المنطقة، منها طائرات مقاتلة، وذلك لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في المنطقة».

وعقب تصريحات ستارمر بساعات أعلنت القوات البحرية الإيرانية إيقاف مدمرة تجسس بريطانية في شمال المحيط الهندي، وإجبارها على تغيير مسارها، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى التابعة للقوات البحرية قولها، في بيان، إن مدمّرة بريطانية دخلت ليل (الجمعة/ السبت) شمال المحيط الهندي؛ بهدف توجيه صواريخ تابعة لإسرائيل نحو الأراضي الإيرانية، «وقد تمّ رصدها في الوقت المناسب من قبل أنظمة الاستطلاع التابعة للبحرية الإيرانية».

وأشار البيان إلى أن طائرات مسيّرة تابعة للقوات البحرية وجّهت إنذارات مباشرة للمدمّرة، ومنعت تقدمها نحو مياه الخليج ما حال دون مواصلة المدمّرة في مسارها.

وكانت الطائرات البريطانية قد أسقطت في إبريل طائرات مسيرة إيرانية متجهة إلى إسرائيل.