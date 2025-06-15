نفت الخارجية الإيرانية الأنباء التي ترددت حول طلب طهران من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، نقل رسائل منها إلى إسرائيل. وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية إسماعيل بقائي، اليوم (الأحد): إن إيران لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر أي دولة.وكان الرئيس القبرصي، أفاد اليوم، بأن إيران طلبت من قبرص نقل «بعض الرسائل» إلى إسرائيل، في الوقت الذي ناشد فيه بضبط النفس في الأزمة المتصاعدة سريعاً في الشرق الأوسط. وأعلن مكتب الرئيس القبرصي أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة مصر والإمارات واليونان.وقال كريستودوليديس، للصحفيين، إن إيران طلبت من قبرص نقل «بعض الرسائل» إلى إسرائيل، لكنه لم يذكر ممن هي أو ما محتواها.ولم يقدم المسؤولون القبارصة توضيحاً بشأن طبيعة الرسائل، التي جاءت بعد أن تحدث وزير الخارجية القبرصي إلى نظيره الإيراني مساء الجمعة.وعبّر كريستودوليديس عن استيائه مما وصفه بالتباطؤ من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.وقال إن قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط، طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.واعتبر كريستودوليديس، أنه من غير المعقول أن يزعم الاتحاد الأوروبي دوراً جيوسياسياً، ويرى كل هذه التطورات ولا يعقد اجتماعاً لمجلس وزراء الخارجية على أقل تقدير.وعرضت قبرص المساعدة في إجلاء رعايا دول أخرى من المنطقة، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي لتصعيد الصراع.من جهته، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إيران بسيناريو مشابه لما جرى في بيروت، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية العام الماضي، التي حولتها إلى ركام. وأكد كاتس أن الجيش سيستهدف المواقع النووية في طهران وغيرها.