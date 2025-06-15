اتسعت أمس (السبت)، المخاوف على أمن منطقة الشرق الأوسط، في أتون حرب مستعرة بين إسرائيل وإيران، وسط توقعات متضائلة بإمكان نجاح إسرائيل في تدمير البرنامج النووي الإيراني. وفيما واصل الجانبان الضربات والضربات الانتقامية المتبادلة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بـ «حرق» طهران، في وقت هدد مسؤولون إيرانيون بتوسيع نطاق الحرب لتشمل القواعد الأمريكية في المنطقة.

وبدأت تل أبيب تعاني نيران الصواريخ الباليستية الإيرانية، حتى أن إسرائيل أعلنت أنها نقلت قياداتها السياسية إلى أماكن آمنة، خشية استهدافهم، كما نقلت طائراتها المدنية إلى خارج البلاد. واتخذ النزاع شكلاً آخر بعدما أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن الهجوم على إيران يهدف إلى تغيير النظام، داعياً الشعب الإيراني إلى الثورة على نظامه، بدعوى أن الهجمات الإسرائيلية أضعفته. وقال نتنياهو أمس، إن إسرائيل ألحقت ضرراً كبيراً ببرنامج إيران النووي والباليستي، مضيفاً «لن نسمح لإيران أن تحصل على 20 ألف صاروخ، وقريباً سترون الطائرات الإسرائيلية في سماء طهران». واعتبر أن الهجمات على المنشآت النووية، تعيد إيران سنوات للخلف.

ونسفت الحرب المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المقرر أن تعقد جولتها السادسة في مسقط، اليوم (الأحد)، إلا أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أعلن أن الجولة المرتقبة لن تعقد في موعدها. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، أن المفاوضات لم تعد مبرَّرة.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن الضربات الإسرائيلية لإيران جاءت «نتيجة مساندة مباشرة من واشنطن». غير أن البيت الأبيض لم يعلق على تلك الاتهامات. واكتفى الرئيس ترمب بتعليق على منصة «تروث»، دعا فيه إيران إلى التعجيل بالتوصل إلى اتفاق قبل أن تنعدم فرصة الصفقة. ونقلت «أسوشيتدبرس» أمس، عن مسؤول أمريكي قوله، إن الولايات المتحدة ساعدت في التصدي للصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل.

واتسع نطاق الهجمات الإيرانية ليشمل عدداً من مدن إسرائيل. فيما استهدفت إسرائيل مدن خورام أباد، وكرمنشاه، وتبريز. وأفاد تحليل لصور التقطتها الأقمار الاصطناعية أمس، أن منشأة نطنز النووية الإيرانية تضررت بشكل كبير. وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أنها دمرت بالكامل، محذراً من تلوث إشعاعي في محيط منطقة المنشآت النووية الإيرانية.

وفيما أعلنت إسرائيل مقتل 9 علماء نوويين في الهجوم، أكدت إيران، إسقاط مقاتلة إسرائيلية ثانية من طراز F - 35، وهو ما نفته تل أبيب. وكشفت طهران، أنها قبضت على 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل.