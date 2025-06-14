فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن طهران ستشن هجمات عنيفة ومدمرة على تل أبيب خلال ساعات، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن إسرائيل تشهد حالة طوارئ غير مسبوقة.

وأعلن وزير التعليم الإسرائيلي مساء اليوم أن المؤسسات التعليمية ستنتقل إلى نظام التعليم عن بُعد خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سماع دوي صفارات الإنذار في منطقة حيفا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأشار جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى أن المنظومات الدفاعية تقوم بعمليات الاعتراض، مطالباً السكان في أنحاء إسرائيل البقاء بالقرب من الأماكن المحمية وذلك بعد إعلان وكالة "فارس" الإيرانية بدء إطلاق الصواريخ من طهران صوب تل أبيب.

وتواصل إسرائيل شن هجوم واسع على إيران، وقصفت منشآت نووية وصاروخية، بعد أن اغتالت عدداً من القادة العسكريين وعلماء نوويين، في العملية التي أطلقت عليها اسم «الأسد الصاعد» واستهدفت خلالها مواقع نووية وعسكرية وبنية تحتية، فيما ردت طهران بهجمات صاروخية مكثفة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم الذي استهدف حقل الغاز في بوشهر تم بواسطة طائرة مسيّرة، مشيرة إلى أن ذلك رسالة لإيران بأنه يمكن مهاجمة أهداف مماثلة.

وأفادت الهيئة أن تل أبيب تخطط لتوسيع هجماتها على البنى التحتية الإيرانية رداً على استهداف المدنيين.

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن نائب رئيس استخبارات القوة الجوفضائية للحرس الثوري اللواء خسرو حسني، قُتل في الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، وقوع أضرار في 4 مبان حيوية بموقع أصفهان النووي الإيراني، بعد الهجمات الإسرائيلية (الجمعة)، موضحة أن من بين المباني المتضررة في موقع أصفهان النووي منشأة لتحويل اليورانيوم، وأخرى لتصنيع صفائح الوقود.

واستبعدت الوكالة حدوث زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حصول طهران على سلاح نووي لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وكذلك إسرائيل التي ترى فيه تهديداً لها، ولذلك اتخذت هذا الإجراء، ومع استمرار الأخذ والرد، نحن سندافع عن قواتنا».

وأفصح الوزير الأمريكي عن حالة تأهب واستعداد في صفوف قواته، التي تأخذ وضعاً دفاعياً قوياً، بينما يواصل ترمب توجيه رسالة واضحة لإيران: «أمامكم خيار السلام»، معتبراً أن خيار السلام قائم، ويتضمن جوانب متعددة مما نوقش سابقاً.

وأشار إلى أن «إيران تعرف ذلك، وهم يعلمون أنه يمكنهم العودة إلى الطاولة، الآن هم يتخذون قراراتهم بأنفسهم، ونأمل أن يختاروا المسار التفاوضي».