فيما تضاربت الأنباء حول مصير مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني الذي قال التلفزيون الرسمي إنه توفي متأثراً بإصابته، ونفى طبيبه تلك الأنباء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (السبت) أن لبلاده حق الدفاع عن النفس وقد قامت بالرد على اعتداءات إسرائيل وستفعل ذلك مستقبلاً أيضاً.

وقال عراقجي في تصريحات له: العدوان الإسرائيلي في ظل مفاوضات بين إيران وواشنطن يظهر عداء هذا الكيان للدبلوماسية، محذراً من أن الاعتداءات الإسرائيلية على إيران ستدفع بالمنطقة نحو دوامة خطيرة من العنف.

واتهم وزير الخارجية الإيراني، إسرائيل بالوقوف وراء تقويض المفاوضات النووية مع أمريكا.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت تضرر 4 مبانٍ بموقع أصفهان النووي بينها منشأة تحويل اليورانيوم ومصنع صفائح الوقود، مشيرة إلى أنها لا تتوقع حدوث زيادة في الإشعاع خارج موقع أصفهان النووي.

وأكدت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية دوي انفجار في محيط قاعدة عسكرية بمدينة أرومية شمال غربي إيران، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إنها سيطرت على حريق إثر هجوم إسرائيلي على مصفاة بحقل بارس، ومصفاة فجر جم جنوب غربي البلاد.

وأفادت هيئة إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية أن الجيش أسقط مسيّرتين إسرائيليتين عصر اليوم في المحافظة، في حين ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن شخصين قتلا في هجوم إسرائيلي مباشر على سيارة إسعاف في أذربيجان الغربية.

بالمقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الأمني المصغر يبحث في هذه اللحظة توسيع الأهداف في إيران، مبينة أن أسراباً من المقاتلات الإسرائيلية شوهدت تنطلق من قواعدها في الشمال باتجاه الشرق.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش يعمل على تمهيد الطريق إلى طهران، مشدداً بالقول: «قمنا بإنجاز غير مسبوق في تاريخ الجيش عملياتياً واستخباراتياً وتكنولوجياً».