طالبت الحكومة العراقية اليوم (السبت) من الولايات المتحدة الأمريكية عدم السماح لإسرائيل بخرق الأجواء العراقية، مشددة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «وع» عن مصدر حكومي عراقي مسؤول قوله إن «العراق طالب الولايات المتحدة الأمريكية، في رسالة رسمية شديدة، باتخاذ دورها بعدم السماح للطائرات الصهيونية بخرق الأجواء العراقية، استناداً إلى الاتفاقية الاطارية المشتركة»، مشيراً إلى أهمية احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي.

وقال المصدر: إن الولايات المتحدة، بصفتها الدولة التي تتولى قيادة التحالف الدولي لمحاربة داعش، مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، ومنع أي انتهاكات تمس سيادة العراق على أجوائه أو تعريضه للخطر.

وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي قد أعلن في وقت سابق اليوم رفض بلاده أن يكون منطلقاً للعدوان على دول الجوار، موضحاً خلال استقباله السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق أن موقف العراق الثابت وواضح إزاء ما يجري من تصعيد خطير، وكذلك رفض العراق أن يكون منطلقاً للعدوان على دول الجوار، لا سيما إيران. بحسب وكالة الأنباء العراقية «وع».

وشدد الأعرجي على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة حفاظاً على أمن واستقرار بلدانها وشعوبها.

وتواصل الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد أن شن الاحتلال هجوماً واسعاً على إيران، وقصف منشآت نووية وصاروخية، واغتال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في بداية عملية أطلقت عليها اسم «الأسد الصاعد»، فيما ردت طهران بهجمات صاروخية مكثفة.