أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم (السبت) أن المحادثات الإيرانية الأمريكية المقررة في مسقط غداً (الأحد) لن تعقد، موضحاً أن الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال في حديث مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: إن استمرار المفاوضات مع أمريكا في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية أمر غير مبرر.

بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان اليوم (السبت)، إن دعم أمريكا لإسرائيل خلال المحادثات معنا يظهر «عدم نزاهة» من قبلهم، متوعداً برد «أشد وأقوى»، حال كررت إسرائيل عدوانها على طهران.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن بيزكشيان قوله خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان: إن إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، تنتهك كافة القوانين الدولية.

وأضاف أن «إيران نجحت بقدراتها الدفاعية في إسقاط عدد من المعدات التي استخدمتها إسرائيل، رغم ترويج تل أبيب بأنها شبحية ولا يمكن التصدي لها»، مشيراً إلى إن قواته تمكنت من إسقاط أسلحة إسرائيلية قيل إن الرادارات لا ترصدها.

بالمقابل، أعرب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن أمله أن تختار إيران التفاوض، موضحاً لقناة «فوكس نيوز» أن إيران تعلم أن بإمكانها العودة إلى التفاوض.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواصل توضيح أن إيران يجب ألا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولن تحصل عليها.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تأكيده عن حشد طائرات مقاتلة في أنحاء الشرق الأوسط قبل هجمات إيران مساء أمس.

من جهة أخرى، ذكرت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي استعداد موسكو لمواصلة المساعدة في تسوية الأزمة بشأن برنامج إيران النووي، مبينة في بيان أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران.