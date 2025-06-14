قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (السبت)، إن إسرائيل ألحقت ضرراً كبيراً ببرنامج إيران النووي والباليستي، مؤكداً أن تل أبيب لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.وأضاف في كلمة متلفزة : «لن نسمح لإيران أن تحصل على 20 ألف صاروخ، وقريباً سترون الطائرات الإسرائيلية في سماء طهران»، مشدداً بالقول: «عكس من يقول إن ضرباتنا لم تحقق إنجازات فقد وجهنا ضربة قوية لموقع التخصيب المركزي لإيران، وهجماتنا على المنشآت النووية تعيد إيران سنوات للخلف».وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هدفنا إحباط تهديدات إيران النووية والصاروخية، وسنضرب كل موقع للنظام الإيراني، مؤكداً استهداف الفريق القيادي للعلماء الذي يقود المشروع النووي.وقال نتنياهو: «لا أستطيع الخوض في تفاصيل أكثر».واعتبر أن «التهديد الإيراني مزدوج، ويتمثّل في السلاح النووي والصواريخ الباليستية، وهدفنا إحباط هذا الخطر بكل الوسائل».وأوضح نتنياهو أن طهران كانت «على بعد دقائق من امتلاك قنبلة نووية قادرة على تدمير إسرائيل»، مشدداً على أن الهجوم الأخير ألحق ضرراً بالغاً بالبنية التحتية للمنشآت النووية، وأصاب طواقم البحث والتطوير بشكل مباشر.وخلص للقول: «لقد شققنا طريقاً إلى قلب إيران، وما رأيتموه هو البداية فقط. القادم أعظم».وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، اليوم، مقتل أكثر من 20 قائداً إيرانياً، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيرانية محمد حسين باقري في العمليات العسكرية، موضحاً في بيان إن العمليات منذ البداية قضت على أكثر من 20 قائداً في أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني ومن بين القتلى عدد من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني.وأشار جيش الاحتلال إلى مقتل 9 علماء نوويين في الضربات على إيران، موضحاً إن جميع العلماء والخبراء الذين تمّت تصفيتهم كانوا يشكلون مراكز معرفة رئيسية في مشروع إيران النووي، وامتلكوا خبرة تراكمية لعشرات السنين في مجالات تطوير السلاح النووي.في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أنه من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر مساء اليوم (السبت) لتقييم الوضع، في ظل ترجيحات أن تشن إيران هجوماً بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل خلال ساعات.