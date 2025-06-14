فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في غزة، قتل 40 فلسطينياً اليوم (السبت) في غارات إسرائيلية على قطاع غزة والتي تركز على مدينة خان يونس.

وقال مسؤول طبي إن 40 فلسطينياً قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ فجر اليوم، مبيناً أن مجمع الشفاء الطبي استقبل 12 قتيلاً ونحو 50 مصاباً في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات شمالي غرب مدينة غزة.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 90 قتيلاً و605 مصابين وصولوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ48 الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 55,297 قتيلاً و128,426 مصاباً منذ 7 أكتوبر2023.وأشارت الوزارة إلى أن 274 فلسطينياً قتلوا وأصيب أكثر من 2532 آخرين جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمنتظري المساعدات قرب نقاط التوزيع المحددة ضمن المشروع الإسرائيلي الأمريكي الذي دانته الأمم المتحدة باعتباره أداة عسكرية وسياسية ووسيلة لتهجير الفلسطينيين، مبينة أن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد الخالدي المدمر شمال غربي مدينة غزة.واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في القطاع الفلسطيني المحاصر، من بينها حي التفاح شرقي مدينة غزة، ومنطقة الدحدوح خلف الكلية الجامعية جنوبي المدينة، كما استهدف القصف أبراج مدينة حمد السكنية شمال خان يونس، ومجموعة من الأهالي شرق الجامعة الإسلامية في خان يونس.وأطلقت آليات جيش الاحتلال النار بشكل مكثف صوب خيام النازحين بمنطقة أصداء شمال خان يونس، بالمقابل، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان خان يونس وبلدتي عبسان وبني سهيلا القريبتين في جنوب غزة بمغادرة منازلهم والتوجه غرباً نحو ما يسمى بالمنطقة الإنسانية، موضحاً أنه سيعمل بقوة شديدة جداً في تلك المناطق.