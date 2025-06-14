فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمرت بنقل كامل أسطول الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية إلى مطارات خارج البلاد، كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية اليوم (السبت) عن إيقاف طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أثينا بعد مغادرتها إسرائيل إثر بدء الهجوم على إيران.

أفادت القناة أن إسرائيل هرّبت طائراتها إلى أثينا وأماكن أخرى خشية من القصف الإيراني، فيما ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أنه تم نقل طائرات شركات إلعال، وأركيع، ويسرائير، وطيران حيفا إلى وجهات موزعة بين قبرص واليونان والولايات المتحدة، بموجب عملية وصفت بأنها «سرّية وخاطفة»،

وأفادت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى تقديرات أمنية رجّحت بمحاولة إيران استهداف أسطول الطيران المدني الإسرائيلي تحسباً لهجوم صاروخي محتمل من إيران.

وأوضحت الصحيفة إن مديري الأمن في شركات الطيران الإسرائيلية الأربع تلقوا تعليمات فورية من المنظومة الأمنية مساء (الخميس)، تقضي بضرورة إخراج جميع الطائرات من المجال الجوي الإسرائيلي على وجه السرعة، وتم تنفيذ العملية بالتنسيق مع سلطات المطارات في الدول المستقبِلة، كما قام جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية في الدول الثلاث المضيفة، بتعزيز الحماية على الطائرات الإسرائيلية في مطاراتها الجديدة، لضمان عدم تعرضها لأي استهداف أو محاولة اختراق أمني.

وعزت الصحيفة القرار إلى أنه إجراء وقائي ضروري لحماية البنية التحتية الحيوية للطيران المدني من تهديدات صاروخية محتملة.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدد من الطائرات من تل أبيب صباح (الجمعة) بالتوقيت المحلي، وبحسب بيانات فلايت رادار24 فإن عدداً من رحلات شركة يسرائير اتجهت إلى قبرص، كما اتجهت طائرات تابعة لشركة إلعال إلى مطارات في أوروبا.

ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية أن يتواصل إغلاق مطار بن غوريون 3 إلى 4 أيام على الأقل وفق الإعلام الإسرائيلي، فيما أكدت صحف إسرائيلية إخلاء المطار بالكامل، وإلغاء جميع الرحلات.